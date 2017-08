O campeão nacional da Liga MEO Surf 2017 vai receber um convite (wildcard) do MEO para competir no MEO Rip Curl Pro Portugal, décima etapa do circuito mundial de surf (Championship Tour) da World Surf League (WSL), ganhando assim a oportunidade de competir junto dos melhores surfistas do Mundo, na Praia de Supertubos em Peniche, entre os dias 20 e 31 de Outubro.

O vencedor da Liga MEO Surf e wildcard será encontrado entre os dias 14 e 16 de Setembro em Cascais, no Bom Petisco Cascais Pro, última etapa da Liga MEO Surf 2017.

Vasco Ribeiro, Pedro Henrique, Tiago Pires e Miguel Blanco são os surfistas a ter, matematicamente, em linha de conta, na disputa pela conquista do título nacional de 2017, aumentando exponencialmente a expectativa para a última etapa da Liga MEO Surf.

Estarão, assim, garantidos dois representantes portugueses no principal campeonato internacional de surf a passar pelo nosso país, com Frederico Morais apoiado pelo MEO, ex-campeão nacional e atual Top 14 no ranking mundial, a dar as boas vindas a mais um compatriota na luta pela vitória do MEO Rip Curl Pro Portugal.