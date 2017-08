O Teatro Barts recebe Carminho já este sábado, dia 2 de Setembro. Na noite seguinte, é a vez de Ana Moura se apresentar perante os catalães.

A primeira edição do Festival de Fado Barcelona tem como tema “O Fado e as Artes” e completa-se com a projeção de filmes portugueses, um ciclo de conferências e uma exposição. A programação é gratuita, com exceção dos concertos.

A conferência "A Arte de Fazer Fado”, a cargo de Pedro Félix, irá debater a importância do fado enquanto arte. Serão ainda projetadas duas curtas-metragens,"O Fado e o Cinema de Animação", da autoria de vários especialistas e curadoria de Fernando Galrito e ainda "Fado" de Maurice Mauriad.

A exposição "O Fado na Arte Portuguesa" é produzida pelo Museu do Fado de Lisboa. Após edições em Madrid, Sevilha, Buenos Aires, Bogotá, Santiago do Chile, Lima, Panamá, Rabat, Rio de Janeiro e São Paulo, o Festival do Fado chega pela primeira vez a Barcelona.