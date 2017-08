Desde quarta-feira à noite que têm circulado nas redes sociais rumores de que o nível de alerta de terrorismo em Portugal teria aumentado devido à existência de uma ameaça no país.

(O i tentou chegar ao perfil de Joana Santos, mas sem sucesso)

"Portugal não alterou o grau de ameaça, que se mantém em grau moderado", informou em comunicado o serviço dirigido por Helena Fazenda.

A Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna informa ainda que "todas as forças e serviços de segurança que integram a Unidade de Coordenação Antiterrorismo estão a trabalhar em completa articulação e em cooperação com as suas congéneres, acompanhando o contexto internacional no âmbito da ameaça terrorista".

Questionada pela Lusa sobre a razão do comunicado, Helena Fazenda confirmou a existência de "rumores", adiantando que foi o que obrigou à emissão do texto.

De sublinhar que logo após os atentados na Catalunha, a câmara de Lisboa mandou colocar barreiras de cimento em Belém e pilaretes nos acessos a zonas turísticas como o Chiado e a Baixa.

(notícia atualizada às 13h40)