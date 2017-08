A ministra da Justiça garante que “ninguém do sistema de justiça fica confortável com situações que se arrastem por muito tempo”.

Francisca Van Dunem foi questionada sobre o caso Sócrates numa entrevista à RTP e admitiu que “nem o ministro, nem o Ministério Público, ninguém fica confortável”.

Confrontada com as frequentes queixas do ex-secretário-geral do PS sobre os atrasos da justiça, a ministra disse que pode “perceber que um arguido, seja o ex-primeiro-ministro José Sócrates ou outro arguido qualquer, venha dizer que o seu processo está atrasado se considera que, de facto, se esgotaram os prazos e que a justiça não está a ser feita em prazo razoável”.

Van Dunem disse ainda que "o prazo razoável depende da dificuldade do processo”.