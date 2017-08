Duas explosões numa fábrica da Arkema, em Crosby, no estado norte-americano do Texas, libertaram químicos para a atmosfera e levaram as autoridades a evacuar a área envolvente, esta quinta-feira.

As possibilidade de ocorrência de explosões e fugas no complexo fabril daquela localidade próxima de Houston – a cidade mais afetada pela tempestade tropical Harvey –, resultantes do lençol de água que inundou enormes massas de território, já tinha sido alertada pelas autoridades, que viram agora concretizar-se o pior cenário.

Pelo menos dez pessoas deram entrada no hospital por inalação de fumo, incluindo um agente policial que ajudava nas operações de isolamento do local.

O risco de novas explosões e eventuais incêndios levaram as autoridades a ordenar a deslocação de todos os aqueles que residem num raio de 2,5 quilómetros da fábrica.

“Queremos que os residentes tenham consciência de que existe produto [químico] armazenado em diversas áreas do local e que permanece o risco de explosões adicionais”, alertou a empresa Arkema, através de um comunicado.