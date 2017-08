O Liverpool anunciou a contratação de Oxlade-Chamberlain ao Arsenal.

Aos 24 anos, e com 132 jogos pelo Arsenal na Premier League e 27 internacionalizações por Inglaterra, o médio junta-se a Jurgen Klopp por 43 milhões de euros.

OFFICIAL: Liverpool have completed the signing of Oxlade-Chamberlain for £40m. #DeadlineDay #LFCtransfers pic.twitter.com/H62qJHWUcj