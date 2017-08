A partir de sexta-feira, os aspiradores que fazem muito ruído deixam de ser permitidos na União Europeia. Segundo revelou a associação ambientalista Zero, estas novas regras vão ajudar a reduzir a energia utilizada.

Os aspiradores que consumam mais de 900 watts e passem os 80 decibéis deixam de ser vendidos no mercado. Esta medida vai possibilitar que os efeitos nocivos para a saúde, como a poluição sonora e a reemissão de poeira, sejam evitados.

Esta regra juntamente com as já estabelecidas em 2013 e 2014 onde proibiram aspiradores com potência acima dos 1600 watts, vão permitir economizar cerca de 20 terawatt-hora por ano até 2020, cerca de 40% do consumo anual de energia em Portugal.