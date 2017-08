O autocarro da equipa de ciclismo Aqua Blue Sport foi incendiado. A equipa irlandesa afirma que o ataque ocorreu por volta da uma da manhã, junto ao hotel, em Almeria, onde atletas e staff estavam hospedados.

"O nosso autocarro ficou totalmente destruído após um ataque cobarde durante a noite. Ninguém ficou ferido. A polícia já deteve um suspeito", escreveu a Aqua Blue Team na conta oficial do Twitter.

Our team bus has been completely damaged in a cowardly arson attack over night. No one was injured. Police have arrested a suspect. #LV2017 pic.twitter.com/SI1u449qO6

Apesar do susto, os ciclistas estão prontos para disputar a 12.º etapa da prova que decorre hoje. "Nada nos vai impedir de começar a etapa da La Vuelda de hoje. Obrigado a todos pelo apoio", concluiram.

A polícia espanhola deteve um homem de 55 anos que alegadamente causou quatro incêndios na cidade de Almeria, um deles terá sido ao veículo da equipa irlandesa.

#LV2017 Nothing is going to stop us starting today's La Vuelta stage. Thank you for all the support. pic.twitter.com/A9xzf5mbni