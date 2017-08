Muitas vezes, as listas que são feitas para enumerar as pessoas mais ricas do mundo contam com nomes que herdaram parte das suas fortunas ou parte dos negócios, que acabaram por fazer crescer.

É assim quer para homens ou mulheres. Mas a lista de milionários que construíram impérios a partir do nada têm vindo a aumentar e conta com cada vez mais mulheres.

Ainda que a lista ‘The Richest in Tech 2017’ seja composta maioritariamente por homens, também aparecem destacas algumas mulheres. De acordo com a Forbes, no grupo das pessoas mais ricas do mundo da tecnologia aparecem:

- Zhou Qunfei. Fortuna: 8,38 mil milhões de euros

- Lam Wai Ying. Fortuna pessoal: 4,36 mil milhões de euros

- Denise Coates. Fortuna pessoal: 3,01 mil milhões de euros

- Judy Faulkner. Fortuna pessoal: 2,85 mil milhões de euros

- Meg Whitman. Fortuna pessoal: 2,34 mil milhões de euros