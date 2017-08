Na sua morte, Diana era a estrela de que não havia filmes. Mas 20 anos depois daquele 31 de agosto, o dia em que morreu a maior das princesas deste tempo, não faltam documentários para a celebrar

Diana, Our Mother: Her Life and Legacy

O badalado documentário produzido pot Nick Kent para a HBO a assinalar os 20 anos da morte de Diana chega-nos pela RTP neste 31 de agosto. Com entrevistas exclusivas com os príncipes William e Harry numa conversa sobre a perda e a saudade da mãe, para um documentário que promete, pela primeira vez, a revelação de momentos inéditos da vida familiar da “princesa do povo”. “Diana, Our Mother:_Her Life and Legacy”, que tem hoje a sua estreia em Portugal, inclui ainda entrevistas a outros familiares e amigos íntimos, assim como a figuras públicas e jornalistas britânicos. “É a primeira vez que nós os dois falamos sobre ela como mãe”, diz o príncipe Harry no documentário com realização de Ashley Gething, em que admite ter chorado apenas duas vezes pela morte da mãe. “Há muita mágoa que ainda tem de sair cá para fora.”

Diana: 7 Dias Que Abalaram o Mundo

Uma investigação da BBC sobre a semana da morte da princesa Diana, até ao funeral na Abadia de Westminster, com entrevistas a membros do staff que a acompanhava, aos conselheiros de Downing Street, a jornalistas e a personalidades como o primeiro-ministro de então, Tony Blair. “Diana: 7 Days That Shook The World”, produzido pela BBC One que o transmitiu já no último domingo, será exibido pela SIC Notícias no Panorama BBC desta quinta-feira, em que se assinalam os 20 anos da morte que marcou definitivamente os últimos anos do século XX. Uma reflexão sobre as implicações que tiveram os acontecimentos dessa semana na sociedade britânica e na forma como a morte de Diana “ajudou à preservação do futuro da monarquia britânica”.

Princess Diana – Conspiracy Theories

De teorias da conspiração já a história do fatídico 31 de agosto de 1997 está cheia. Um estranho acidente de automóvel a desfazer o sonho, a levar do espaço mediático – ou a cravar nele para sempre – uma das maiores figuras das últimas duas décadas do século XX. Ícone da moda e do estrelato, princesa do povo, chamaram-lhe, cuja morte volta a ser olhada em “Princess Diana – Conspiracy Theories”, documentário transmitido pela SIC Caras a partir do lado que não contou a História, qual resgate dos contos de fadas a satisfazer essa descrença coletiva na verosimilhança da tragédia.

Diana: Nas Suas Próprias Palavras

Aquele que é apresentado como o “documentário proibido” pela polémica que gerou entre a família real britânica tem hoje a sua estreia em Portugal no canal Odisseia. Em “Diana: Nas Suas Próprias Palavras”, o premiado realizador Kevin Sim reuniu um total de 21 horas de gravações que até aqui não eram conhecidas e que puderam ser tornadas públicas depois de Peter Settelen, ator e treinador vocal contratado por Diana entre 1992 e 1993, ter vencido uma batalha legal de anos sobre a propriedade das gravações. São desses anos estas conversas em que se ouve a princesa descrever o dia do seu casamento como “o pior da sua vida” e a ausência de afeto na relação com o príncipe Carlos. Na estreia no Reino Unido, o documentário, exibido no Channel 4, foi um verdadeiro recorde de audiências, com 3,5 milhões de espetadores.

Princess Diana: Tragedy Or Treason?

Tragédia ou traição? As várias teorias, da conspiração ou não, tecidas para explicar o acidente que a 31 de agosto de 1997 chocava o mundo são passadas em revista num especial de três horas transmitido esta noite no canal por cabo TLC. “Apesar de diversas investigações da polícia francesa e inglesa terem descartado as teorias da conspiração defendida por Mohamed Al-Fayed, pai do noivo de Lady Di, que implicavam a Família Real e os Serviços Secretos Britânicos, as circunstâncias da morte da princesa nunca chegaram a ser totalmente esclarecidas”. À procura de respostas para o que o imaginário coletivo acredita ter ficado por explicar, “Princess Diana: Tragedy or Treason” é mais um dos filmes televisivos que estreiam nos 20 anos da morte de Diana.

Diana: Designing a Princess

No Palácio de Kensington há para ver, até fevereiro do próximo ano, “Diana: Her Fashion Story”, exposição que reúne vários dos mais icónicos vestidos e adereços da princesa de Gales e a partir da qual a BBC2 produziu “Diana: Designing a Princess”. Documentário de 30 minutos em que a jornalista Brenda Emmanus nos leva numa visita guiada pelos outfits e o estilo de Diana e pela sua evolução, da década de 1980 até à sua morte, em 1997, e que chegou a Portugal pela BBC World News no último domingo, sem data prevista para nova transmissão, mas entretanto disponível praticamente na íntegra no YouTube.

Diana, O Dia em que Todos Choraram

Desde o homicídio de Kennedy que o mundo não assistia a uma morte como esta. A 6 de setembro de 1997, um milhão de pessoas saíram à rua para acompanhar o funeral da “princesa do povo”, outros 32 milhões acompanharam a transmissão televisiva no Reino Unido – e estima-se que por todo o mundo outros 2,5 mil milhões terão feito o mesmo nas suas casas, fazendo daquele funeral um dos maiores acontecimentos televisivos de todos os tempos. Em “Diana, O Dia em que Todos Choraram”, Leslie Woodhead regressa, pela voz de Kate Winslet, a esse dia e à forma como foi vivido por aqueles que nele participaram. De Sir Malcom Ross, responsável pela organização do funeral, ao capitão Richard Williams, um dos homens que levaram aos ombros o caixão, ou mesmo Graham Craker, antigo oficial encarregue da segurança de Diana.

Diana and the Paparazzi e Diana: The Day We Said Goodbye

Para assinalar os 20 anos da morte da princesa de Gales, o Smithsonian Channel estreia dois documentários (disponíveis online via Amazon, iTunes ou Google Play). Sobre a evolução da relação com a imprensa – do estado de graça à perseguição – com testemunhos tanto dos que a ajudaram a proteger-se dos holofotes da imprensa como daqueles que a fotografaram, “Diana and the Paparazi”. E “Diana: The Day We Said Goodbye” reconstituindo o dia do funeral que por um dia uniu o mundo, com várias histórias de bastidores como a da florista de coração partido com o “Mummy” no cartão das flores de Harry que nunca mais ninguém esqueceu.

