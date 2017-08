Para fazer frente à tragédia, a fundação United Way Worldwide anunciou a criação do ‘United Way Harvey Recovery Fund’ para recuperar as áreas afetadas.

Leonardo DiCaprio foi a primeira celebridade a intervir e ofereceu um milhão de dólares à fundação que já agradeceu a generosidade do ator num comunicado. “Estamos incrivelmente gratos pela generosidade de Leonardo DiCaprio e da sua fundação. Responder a esta catástrofe requer o que há de melhor em nós e isso é o que este presente representa neste momento “, disse Brian Gallaguer, presidente da United Way Worldwide.

Também outras figuras públicas como Beyoncé, Kim Kardashian e Sandra Bullock já contribuiram para ajudar a recuperar os danos causados pelo furacão.

Harvey perdeu intensidade, mas as inundações mantém-se.

O fenómeno meteorológico já provocou 33 mortes, diz o mais recente balanço das autoridades norte-americanas.