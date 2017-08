Cuca Roseta cancelou o concerto no Festival F onde iria atuar hoje, em Faro.

Os agentes da fadista publicaram um comunicado onde esclarecem que “por motivos de doença, Cuca Roseta não poderá actuar”.

No entanto os problemas de saúde de Cuca não foram especificados, mas os agentes da cantora acreditam "nas rápidas melhoras da artista” e garantem “todos os compromissos e agenda após o dia 1 de Setembro”, acrescentando uma nota de agradecimento por todo o apoio dos seguidores de Cuca Roseta. “Agradecemos o carinho do público e a incrível forma com que têm acompanhado e recebido a artista de Norte a Sul do país”, escrevem em jeito de conclusão.

Veja o comunicado: