O Instagram confirmou que um grupo de hackers acedeu a contas de algumas celebridades que utilizam a rede social. O acesso foi feito pelos piratas informáticos depois de se aperceberem de um erro na aplicação.

“Descobrimos recentemente que um ou mais indivíduos obteve acesso indevido a informações de contacto de utilizadores conhecidos do Instagram, mais especificamente endereço de e-mail e número de telemóvel, ao explorar um erro na API do Instagram. Não foram expostas palavras-passe de contas. Resolvemos o erro rapidamente e temos em andamento uma investigação", esclareceu o Instagram em comunicado conseguido pelo The Verge.

Contudo, a rede social especialista em fotografias preferiu não divulgar o número de afetados bem como os nomes das figuras públicas envolvidas.