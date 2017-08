Madonna veio a Portugal e para ficar. A cantora norte-americana está a viver temporariamente no hotel Pestana Palace até que as obras na casa que comprou em Sintra estejam concluídas.

Madonna partilhou um vídeo onde mostra alguns quadros e uma fotografia do seu “jardim secreto”, ainda no hotel. As mensagens dos fãs portugueses são muitas onde dão as boas vindas à cantora.

Veja as publicações: