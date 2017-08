Virar a página

Acredito na renovação da sociedade angolana que, como aqui referi também, tem vindo a renovar-se com novos quadros, bem preparados e com uma perspetiva totalmente diferente sobre o papel de Angola na região e no mundo

Quando há duas semanas escrevi sobre os desafios de Angola: o depois do adeus de José Eduardo dos Santos, motivado pelas projeções das eleições que o Instituto Piaget e o Instituto Sol Nascente haviam lançado, afirmei que Angola não voltaria a ser a mesma depois destas eleições. Adiantei ainda que, perante as projeções, um de dois cenários se poderia verificar: ou Angola afirmava a sua maturidade democrática ou poderia mergulhar num novo abismo.

As projeções não se verificaram, o MPLA vence e com maioria (e não com os 36% que atribuíam nas projeções) e a UNITA afirma-se como segunda força política atingindo os 26% (2% apenas abaixo das projeções). A principal surpresa e maior desvio das previsões recaiu sobre a CASA-CE que de uns possíveis 28% caiu, estrondosamente, para os 9%.

Mas à margem das projeções, os resultados, ainda que provisórios, apontam para uma tendência clara de dissipação de um regime que, embora democrático, tinha características absolutistas. Se não vejamos: das eleições de 2012 para as deste ano o MPLA perde 10% do seu eleitorado, enquanto que a UNITA cresce 8%. Não deixa de ser uma margem confortável a que o MPLA apresenta, mas eu prefiro ver estes resultados da perspetiva do copo meio cheio, do que do copo meio vazio.

Estou seguro do que digo, pois como também referi conheci várias dezenas de angolanos quando durante 5 anos lecionei no curso de Relações Internacionais.

Demonstravam interesse, determinação e, sobretudo, uma grande crença no potencial de Angola. Um potencial que tem vindo a ser sistematicamente adiado, atrasado e amarrado por uma sociedade profundamente desigual e sem formação.

Acredito que este é o primeiro sinal de mudança e que poderá determinar a afirmação efetiva de um país que tem tudo para ser uma grande potência regional. Reconheço, tal como grande parte dos angolanos que conheço, que ainda há um longo caminho a percorrer, mas estas eleições são claramente um sinal. Um sinal que os seus governantes não vão poder ignorar, um sinal de que as políticas têm de mudar.

A sociedade angolana tornou-se, nos últimos anos, mais informada e por isso mais crítica. Tornou-se mais exigente e por isso mais seletiva na forma como orienta o seu voto.

O futuro presidente de Angola, João Lourenço, terá de dar um sinal claro de que compreendeu a mensagem (ainda que ténue) que o eleitorado angolano lhe enviou.

Não é possível continuar a ignorar que a sociedade angolana está em mutação. Não será admissível (para esta nova Angola) que um país tão rico continue a concentrar a riqueza apenas numa franja da sociedade, que privilegie a defesa à saúde ou à educação, que não aumente o investimento em infraestruturas básicas e, sobretudo, que não compreenda que o nível de exigência da sociedade angolana já não se coaduna com pão e cerveja barata.

A nova sociedade angolana quer mais bem-estar, quer segurança, quer justiça social e quer acreditar num futuro diferente. Em suma, quer virar a página.

