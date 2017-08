Na noite desta quarta-feira, dia 30, Georgina Rodriguez partilhou uma fotografia ao lado de Cristianinho, filho mais velho de Cristiano Ronaldo.

Na legenda, a namorada do avançado do Real MAdrid escreveu: “Os melhores momentos da vida são aqueles que não são planeados, que são inesperados, ao lado de quem tu mais deseja. Não é onde, é com quem. #ASoñarBonito".

A publicação já conta com mais de 250 mil 'gostos'

Los mejores momentos en la vida son los que no se planean, aquello inesperado, con quienes más quieres. No es dónde es con quién. #ASoñarBonito 🌌💫♥️🌠 A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Aug 30, 2017 at 1:31pm PDT

Recorde-se que não é a primeira vez que a modelo espanhola partilha fotografias junto do filho do capitão das quinas. No início do mês,Georgina Rodriguez já tinha partilhado uma publicação onde surgia Cristianinho de costas.