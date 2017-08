O internacional português Nani vai jogar na Lázio de Roma. Aos 30 anos, Nani muda-se de Valência, onde jogou na temporada passada, e viaja para Roma.

Nas redes sociais, a Lázio já anunciou a chegada de Nani. Num vídeo partilhado no Twitter, o clube mostra o português já com o cachecol do clube romano.

Segundo a imprensa desportiva italiana, a Lázio pagou cerca de 16 milhões de euros ao Valência.