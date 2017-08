As temperaturas quentes vão regressar a partir desta quinta-feira.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão subir acima dos 30 graus no Interior e no Sul do continente.

A chuva dos últimos dias também deverá desaparecer. O IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo e vento fraco.

Évora será a cidade mais quente esta quinta-feira, atingindo os 33º, seguida de Beja e Santarém, ambas com 32º.

Para Lisboa, a temperatura máxima deverá ser de 28º. Já no Porto, a temperatura máxima será de 25º.