O furacão Harvey, que tem passado pelo Texas, já chegou ao Louisiana.

Harvey, agora considerado uma depressão tropical, perdeu intensidade, mas as inundações mantém-se.

As chuvas torrenciais terminaram, mas as inundações vão continuar a afetar as cidades do Texas e do Louisiana. Em Houston, no Texas, os níveis das águas chegaram a subir 127 centímetros.

O fenómeno meteorológico já provocou 33 mortes, diz o mais recente balanço das autoridades norte-americanas.