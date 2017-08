Guia prático para destruir a Autoeuropa

Estava ao computador e na televisão passava o Telejornal onde um dos representantes do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente Sul, que representa muitos dos trabalhadores da Autoeuropa, dizia que não podiam aceitar a proposta da empresa já que “trabalhar ao sábado é uma alteração gravosa do ponto de vista social, pessoal e familiar”.

Tive de pegar no comando e voltar a ouvir a declaração pois fiquei com alguma dificuldade em entender o que José Silva acabava de dizer. Então os médicos, os padeiros, os portageiros, os futebolistas, os polícias, os empregados de supermercado, os coveiros, os jornalistas, entre dezenas de profissões, não exercem a sua profissão ao fim de semana? Faz algum sentido usar esse argumento para colocar em causa o funcionamento do coração da economia portuguesa?

A Autoeuropa deve ser a maior empregadora do país e se contarmos com os empregos indiretos nem se fala... Até há bem pouco tempo a empresa tinha um líder na Comissão de Trabalhadores que não deixava os sindicatos porem prego ou estopa no assunto, fazendo com que a Autoeuropa fosse um modelo em Portugal.

Se havia muitas encomendas os trabalhadores correspondiam, se havia menos trabalho as remunerações tinham esses aspetos em consideração. Acontece que com o vazio criado pela reforma do líder histórico, Antónia Chora, dirigente do Bloco de Esquerda, os sindicatos chegaram-se à frente e a CGTP e o PCP querem agora ditar as suas leis. Recorde-se que a primeira greve que a empresa fez foi a de ontem e que este impasse nas negociações poderá inviabilizar a construção de um novo modelo automóvel, pondo assim em causa o futuro da Autoeuropa, já que os seus responsáveis admitem partir para outras paragens onde os trabalhadores não se importarão de laborar ao sábado, desde que remunerados – como era o caso da proposta da administração. Como é possível colocar em causa o crescimento de um país com uma luta de poderes entre partidos?