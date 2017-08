Lisboa, Sintra, Coimbra, Amora, Benavente: existem pelo menos cinco ruas no país a homenagear o célebre médico do século XVIII. Nascido em Penamacor em 1699, António Nunes Ribeiro Sanches estudou Direito em Coimbra e Medicina em Salamanca. Ainda na casa dos 230 anos, denunciado como cristão-novo, teve de se exilar para escapar à Inquisição. Passou por França, Itália e Inglaterra, acabando por fixar-se na Holanda (Leiden), onde aprendeu com o maior professor de medicina da época. Em 1731 partiu para a Rússia, onde viveu 15 anos, vindo a ascender a médico da czarina Ana, sobrinha de Pedro, o Grande.

