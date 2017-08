Já há muito tempo que os jantares tardios são desaconselhados pelos nutricionistas e profissionais de saúde. Isto porque, de acordo com vários estudos, estes jantares tardios estão associados a noites mal dormidas e ao excesso de peso.

O site Eat Live revelou cinco boas razões para não comer depois da hora de jantar, ou seja, segundo a hora indicada, depois das 20h.

Evita a azia durante a noite

Comer tarde faz com que o corpo se mantenha ativo e a produzir ácidos para a digestão durante a noite, o que faz com que se aumente a probabilidade de ter azia enquanto está deitado.

Dorme melhor

Comer pouco tempo antes de ir para a cama afeta o sono, dificultando a entrada na fase do sono profundo.

Evita o ganho de peso

Vários estudos indicam que há uma ligação entre comer tarde, especialmente refeições pesadas e calóricas, e o aumento do peso. Ficar a fazer a digestão durante o sono faz com que durma mal e isso abranda o metabolismo.

Ajuda-o a não comer demasiado

Quando janta depois das 20h, especialmente se não come nada há muito tempo, é provável que tenha tanta fome que não considera as doses e as calorias ingeridas ideiais.

Reduz o risco de diabetes tipo 2

Se janta tarde e não consumiu nada nas cinco horas antes, isto vai fazer com que os níveis de insulina disparem e a longo prazo pode provocar diabetes tipo 2.