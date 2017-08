Depois da promessa feita a Cristiano Ronaldo, Conor McGregor conseguiu superar o internacional português.

“Foste número um na lista da Forbes e eu número 35 ou algo do género. Vou-te apanhar. Talvez no próximo ano", terá dito Conor McCregor a Cristiano Ronaldo, quando estes se encontraram em julho de 2016.

O atleta português terá respondido “Não me parece”, contudo após o combate contra Floyd Mayweather, a promessa chegou a ser concretizada.

McGregor terá ganho no combate cerca de 100 milhões de dólares, o equivalente a 84 milhões de euros, ultrapassando Cristiano Ronaldo que terá ganho 93 milhões de dólares no último ano, o correspondente a mais de 78 milhões de euros.

Mayweather recebeu mais dinheiro do que McGregor, contudo o facto de estar oficialmente reformado faz com o seu valor não conte para a lista dos desportistas mais bem pagos do planeta.