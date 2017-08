Quatro treinadores portugueses marcaram presença no 19º Fórum de Treinadores de Elite promovido pela UEFA esta quarta-feira em Nyon, Suíça: Rui Vitória (Benfica), Sérgio Conceição (FC Porto), José Mourinho (Manchester United) e Leonardo Jardim (Mónaco).

Uma curiosidade, porém, a destacar em relação à fotografia oficial do grupo publicada pela UEFA: faltava o treinador portista.

Durante a tarde, porém, foi revelado o motivo: devido a um atraso no voo da TAP a partir do Porto, o técnico dos dragões só chegou a Nyon ao início da tarde, já depois de ter sido tirada a referida fotografia.

Esta é uma reunião anual, promovida pela UEFA com o intuito de discutir com os treinadores dos principais clubes europeus questões relacionadas com a modalidade. Massimiliano Allegri (Juventus), Rafael Benítez (Newcastle), Eduardo Berizzo (Sevilha), Unai Emery (Paris Saint-Germain), Bruno Génésio (Lyon), Maurizio Sarri (Nápoles), Ernesto Valverde (Barcelona) e Zinédine Zidane (Real Madrid) foram os outros treinadores convidados.

Curiosamente, os técnicos portugueses irão defrontar-se entre si na Liga dos Campeões. O Benfica de Rui Vitória é adversário do Manchester United de José Mourinho no grupo A, enquanto o FC Porto de Sérgio Conceição terá de defrontar o Mónaco de Leonardo Jardim no grupo G.