Existe um novo ‘desafio’ na Internet que já dissemina como vírus nos Estados Unidos da América, vindo assim substituir o mais recente jogo da “Baleia Azul”.

No entanto, enquanto que na Baleia Azul os jovens estavam perante 50 desafios diários, acabando por terminar o jogo transmitindo o próprio suicídio nas redes sociais, no ‘água quente’, os jovens são incentivados a ingerir água a ferver por um canudo ou, numa segunda opção, a despejar a água sobre outras pessoas.

As vítimas são desafiadas a atirar água a ferver a outros jovens ou sobre si próprios, sendo que cada participante deverá fazer um vídeo para, posteriormente, o publicar na Internet de forma a provar que conseguiu superar a prova.

A origem do jogo ainda é desconhecida, contudo tem ganho repercussão através de vídeos no Youtube, onde os adolescentes são incentivados a participar no jogo.

Nickolas Conrad é a mais recente vítima do “Desafio da Água Quente“. O jovem norte-americano tem 15 anos e ficou com queimaduras de segundo e terceiro grau no pescoço depois de um grupo de amigos lhe ter atirado água a ferver enquanto dormia.

Também outras duas crianças, de 11 e 10 anos ficaram feridas na sequência do jogo. Já Ki'ari Pope, de 8 anos, morreu seis meses após ter sido desafiada pelo primo a beber água a ferver com um canudo, diz a Time.

As autoridades estão preocupadas e alertam os pais para que tomem atenção.