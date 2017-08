O Conselho Europeu de Investigação atribuiu uma bolsa no valor de 1.5 milhões de euros a um investigador do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto (CIIMAR) para estudar cianobactérias, um grupo de bactérias fotossintéticas que podem ser anticancerígenas ou antimicrobianas.

Segundo o investigador, Pedro Leitão, referiu à agência Lusa, as cianobactérias sintetizam muitos produtos naturais que a ciência ainda não conhece e por isso será necessária utilizar “novas estratégias” para as estudar. "Estes compostos que incorporam ácidos gordos são capazes de penetrar nas membranas das células ou interagir com as superfícies celulares, sendo comum terem atividades antibacterianas, antivíricas ou antifúngicas", referiu.

A equipa de investigação para o projeto será composta por Pedro Leitão, um investigador, dois estudantes de doutoramento e um técnico de laboratório do CIIMAR.