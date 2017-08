A tão desejada medalha não chegou. Telma Monteiro terminou os Mundiais de judo na quinta posição, falhando o bronze ao ser derrotada pela francesa Heléne Receveaux no combate decisivo.

A judoca portuguesa, recorde-se, venceu três combates, entre os quais um perante a campeã olímpica em título, a brasileira Rafaela Silva, sendo derrotada nos quartos-de-final pela quinta classificada do ranking mundial, a panamiana Miryam Roper. Na repescagem, todavia, Telma Monteiro bateu a sul-coreana Youjeong Kwon (12ª do mundo), caindo então perante a terceira classificada da hierarquia mundial.

Receveaux somou o primeiro ponto logo a abrir, com um "waza-ari", e o marcador não mais se alterou até ao fim do combate, apesar das muitas tentativas da portuguesa. Telma Monteiro falhou assim o ataque àquela que seria a sua sétima medalha em Mundiais, depois de já ter conseguido cinco de prata e uma de bronze. A judoca lusa, refira-se, chegou aos Mundiais de Budapeste apenas na 35ª posição do ranking mundial, devido à lesão que a obrigou a parar vários meses.

Em ação estiveram ainda mais dois portugueses, ambos a competir na categoria de -73 kg masculinos. Jorge Fernandes bateu três adversários, sendo derrotado ao quarto confronto, perante o º13 mundial: o russo Denis Iartcev (Rússia). O judoca português terminou assim a competição no nono lugar. Já Nuno Saraiva soçobrou no terceiro combate, perdendo para o ucraniano Artem Khomula, que conseguiu projetar o atleta luso cinco vezes (cinco "waza-ari") e depois imobilizá-lo por 20 segundos ("ippon").

Nesta quinta-feira, entram nos tatamis Anri Egutidze e João Martinho, ambos na categoria -81 kg. Os combates têm início às 10h00 locais (9h00 em Lisboa).