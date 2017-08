A administração da Autoeuropa e os sindicatos que representam os trabalhadores da empresa vão reunir-se no dia 7 de setembro.

Segundo avança o ECO, a informação terá sido dada por um responsável sindical

"Há informação de que a administração já comunicou que quer reunir com a comissão sindical, e com o sindicato Site-sul, no próximo dia 7 [de setembro]", adiantou o responsável.