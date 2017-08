André Horta vai jogar no Braga até ao fim da presente temporada por empréstimo do Benfica.

A mudança do médio internacional sub-21 português foi oficializada pelos dois clubes na tarde desta quarta-feira, embora mereça destaque a forma como os bracarenses procederam ao anúncio. Num vídeo publicado nas redes sociais, os Guerreiros do Minho mostram o seu irmão, Ricardo Horta (que já era jogador do clube) ao telefone e a fazer uma pergunta muito simples: "Que número queres?". A resposta do outro lado não se ouve, mas na imagem aparece então uma camisola a ser estampada e posteriormente afixada com o nome de André Horta e o número 15.



Pouco depois, numa pequena nota publicada no seu site oficial, o Benfica também confirmou a mudança do jogador de 20 anos, que ganhou o campeonato, a Taça de Portugal e a Supertaça na temporada passada ao serviço dos encarnados.