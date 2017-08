De acordo com o Digital Music News, trata-se de um plano antigo elaborado por Universal, Sony e Warner para que as plataformas de streaming atingissem um determinado de subscritores. A concretização só não terá ainda acontecido devido a acordos entre artistas e plataformas.

A eventual chegada do Spotify aos 100 milhões de utilizadores pode implicar uma nova era para o streaming. O calendário não está definido mas, de acordo com a magazine, o fim do streaming gratuito pode acontecer em dois ou três anos. Todos os anos, o número de pagantes destes serviços tem aumentado.

O Spotify é o mais popular, à frente de Apple Music e Tidal.