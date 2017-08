Maria Vieira foi a mais recentre convidada do programa “Você na TV” da TVI. A atriz esteve esta hoje presente no programa das manhãs da estação de Queluz, para falar sobre as publicações polémicas que tem feito na sua página de Facebook, que agora estão publicadas em livro.

Questionada se estaria "triste" com Ana Bola, Maria Vieira pediu a Cristina Ferreira que não se falasse desse "assunto", acrescentando que “a inveja é muito grande”.

A atriz sente-se desiludida com algumas pessoas que sempre foram muito próximas de si, fazendo novamente referência à ex-amiga Ana Bola. Contudo garante que a inveja é muito grande e que “é uma das poucas pessoas que tem carreira internacional”.

Apesar das polémicas em torno das suas publicações, Maria Vieira garante que há também textos em que fala bem de artistas e amigos que estima muito e que muitas das publicações não são lidas no contexto certo.

Maria Vieira foi ainda confrontada com uma afirmação da apresentadora. Cristiana Ferreira afirmou muitos internautas acreditam que a atriz estaria a fazer estas publicações por ser vítima de violência doméstica por parte do marido, todavia Maria Viera desmentiu a afirmação, realçando que está feliz ao longo dos seus 33 anos de matrimónio.

Maria Vieira foi ainda questionada sobre a possibilidade das publicações polémicas poderem prejudicar o trabalho enquanto atriz, ao qual responde que isso lhe poderá tirar o trabalho, mas que por enquanto ainda não está preocupada.