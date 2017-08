O mau tempo obrigou ao cancelamento do voo da selecção nacional em Lisboa com destino ao Aeroporto Sá Carneiro, no Porto.

O voo estava previsto para as 14h00 desta quarta-feira, contudo o voo não descolou devido às condições climatéricas.

A comitiva portuguesa vai assim de autocarro para a cidade do Porto.

Recorde-se que a selecção defronta esta quinta-feira as ilhas Faroé no Estádio do Bessa.