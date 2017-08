O FC Porto fez uma referência ao último episódio da sétima temporada da série através das redes sociais.

Numa publicação partilhada na página oficial do Instagram, a equipa dos azuis e brancos fez questão de brincar com a série e elogiar o bom gosto do realizador.

Depois do ataque à Muralha de gelo do dragão Viserion, o "filho" dragão de Daenarys Targaryen deixou de expelir fogo amarelo-alaranjado para cuspir uma chama azul, algo que o FC Porto achou por bem realçar.

"Nós sempre soubemos que o fogo azul é muito forte", lê-se na publicação.