Ao aceitar o desafio de Floyd Mayweather para um combate de boxe, Conor McGregor abriu um precedente. Nos últimos dias houve várias piadas sobre eventuais desafios para duelos nas suas modalidades de outras grandes figuras do desporto mundial, como Roger Federer, mas esta quarta-feira um deles concretizou-se mesmo.

Através da sua conta de Twitter, Michael Phelps, o lendário campeão olímpico da natação, desafiou o atleta de UFC para uma competição... aquática. "Toda esta conversa… Devemos correr também?", publicou Phelps como legenda a uma foto-montagem dos dois desportistas.

Michael Phelps retirou-se no ano passado, aos 31 anos, depois de ter conquistado 28 medalhas olímpicas (23 das quais de ouro).

All of this talk... Should we race as well?? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT