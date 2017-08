No relatório do jogo entre o Rio Ave e o Benfica, que acabou empatado 1-1, Hugo Miguel, árbitro da partida, revelou o que o capitão da equipa de Vila do Conde disse após ter assinalado grande penalidade a favor dos encarnados.

“Queria ver se tinhas coragem de assinalar na outra área”, terá dito Tarantini a Hugo Miguel.

Em causa está um lance na área do Rio Ave, em que Hugo Miguel assinalou penálti sobre Jonas, que o próprio acabaria por converter, fazendo o 1-1.