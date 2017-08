O candidato do PS à Câmara de Lisboa, Fernando Medina, apresentou esta quarta-feira o seu programa, destacando-se a limitação ao alojamento local e a melhoria dos transportes.

O programa socialista para capital, segundo o candidato, resulta de um "amplo debate público com a sociedade civil e do contributo de muitas centenas de milhares de cidadãos" e, continuou, tem o objetivo de "estar à altura das necessidades do futuro da cidade".

Medina quer alterar o Regime do Alojamento Local, "para que o município tenha o poder de autorizar o acesso ao alojamento local em zonas determinadas".

O socialista sublinhou que a autarquia “não tem qualquer poder sobre assunto”, mas que é necessário mudar isso, e sugere a fixação de uma quota, que seria determinada pela câmara, e para assegurar "equilíbrio com o alojamento permanente".

Outra das medidas com maior destaque é a melhoria dos transportes públicos, através de investimento público. Medina quer a modernização da linha ferroviária de Cascais (que passaria a ser enterrada entre Belém e Alcântara), além da criação de faixas BUS na Autoestrada 5 e nas principais vias de acesso a Lisboa.