Cavaco Silva criticou a comunicação social e disse que as 'notícias falsas' também existem no nosso país: “Fake news políticas também existem em Portugal e não só na América do senhor Trump”.

“Os objetivos de quem as fabrica são claros: influenciar a opinião pública a seu favor ou a favor do seu grupo, ou denegrir a imagem dos seus adversários. Quanto à razão de quem aceita publicá-las, há duas hipóteses: ingenuamente acreditarem que são verdadeiras, ou então aceitam publicá-las para servir ou para agradar os seus fabricantes”, disse o ex-Presidente da República.

Na Universidade de Verão do PSD, Cavaco Silva defendeu que na zona euro “a realidade acaba sempre por derrotar a ideologia”.

“Os governos dos países da zona euro, ao chegarem ao poder, podem começar com alguns devaneios revolucionários mas acabam por perceber que a realidade tem uma tal força que, ou através do aumento de impostos indiretos que anestesiam os cidadãos, cortes nas despesas públicas de investimento, medidas pontuais extraordinárias e cativações das despesas correntes e consequente deterioração dos serviços públicos ou contabilidade criativa, acabam sempre por conformar-se com as regras europeias de disciplina orçamental”, cita a agência Lusa.

Para Cavaco, esta realidade “tem uma tal força contra a retórica dos que, no governo, querem realizar a revolução socialista, que eles acabam por perder o pio ou fingem apenas que piam, mas são pios que não têm qualquer realidade e refletem meras jogadas partidárias”.

"Aqueles que ainda piam, fingem que piam, mas não atribuam a esses pios qualquer credibilidade porque não são mais do que jogadas partidárias", concluiu.