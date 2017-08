O Santa Clara quer contratar Diego Costa, avançado do Chelsea, e, para isso, fez um divertido vídeo que partilhou no seu Facebook.

No vídeo, o clube açoriano tenta convencer o internacional espanhol a mudar-se para o arquipélago.

O Santa Clara está atualmente no 2.º lugar da II Liga portuguesa. Diego Costa tem a vida complicada no Chelsea, já que o treinador Antonio Conte não conta com o avançado.