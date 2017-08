Sete anos após vencer a primeira edição do reality show da TVI Casa dos Segredos, António Queirós anunciou que as autárquicas são o seu próximo passo.

O antigo concorrente, que participou no programa da estação de Queluz com o segredo de ter tido um bar de alterne, é o vice-presidente da lista do Partido Trabalhista Português (PTP) que tem como cabeça de lista José Manuel Costa Pereira, de acordo com a imprensa cor-de-rosa.

"Sou candidato à Câmara Municipal do Porto. É verdade. Eu sou do povo e quero que o povo se sinta cada vez com mais regalias e que sejamos um país inovador, um país onde há certezas, um país onde há confiança e lealdade. Temos que fazer renascer o esquecido. O povo é quem mais ordena", disse António Queirós à TV7 Dias.