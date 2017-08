PPD/PSD - mais sentido de Estado e menos rancor

A reação titubeante da direção do PPD/PSD ao desafio que lhe foi lançado é um sinal claro do estado de negação e fraqueza em que o partido se encontra. O país precisa de um PPD/PSD com mais sentido de Estado e menos rancor

O primeiro-ministro António Costa desafiou a direita parlamentar a dar contributos para o processo de definição das grandes prioridades estratégicas que Portugal precisa de consolidar no horizonte da próxima década e do próximo ciclo de acesso a fundos europeus de coesão e competitividade. Uma escolha fundamental para reforçar os alicerces do progresso que o país tem vindo a atingir, com índices notáveis de crescimento e de redução do desemprego.

Este repto ao alargamento da plataforma de debate, onde serão definidas as escolhas dos portugueses para a governação da próxima década, em nada interfere com os laços desenvolvidos com a esquerda parlamentar e com as forças sociais e económicas que formam a base política e social de apoio ao governo do PS em funções.

O atual governo, pela forma como foi estruturado em termos constitucionais, abriu novas perspetivas para o funcionamento da democracia portuguesa. Completando-se o mandato legislativo no final de 2019, a definição das escolhas estruturantes para o futuro do país será mais rica se à participação da base de apoio do governo em funções, forem acrescentados os contributos de outros potenciais protagonistas dos ciclos políticos da próxima década.

O desafio de António Costa é particularmente relevante pelo contributo que pode dar à clarificação da posição do PPD/PSD. O posicionamento político do PPD/PSD constitui o maior fator de incerteza no quadro democrático de médio prazo em Portugal.

No seio do PPD/PSD, partido que ao longo da nossa história democrática se assumiu como um dos esteios estruturantes do regime democrático, está a ocorrer um intenso debate interno entre os europeístas centristas, liberais e com inspiração social-democrata que o conduziram até à deriva da última governação e os populistas, radicais e de direita, que apostaram no empobrecimento e na fratura social do país e que após a recusa desse modelo pelos portugueses nas últimas legislativas, o tentam impor agora como linha oficial do partido.

Desafiar direta ou indiretamente o PPD/PSD para uma definição pós-autárquicas, respeitando todos os direitos de autonomia dessa força política, é um contributo importante para a democracia portuguesa. O país precisa de um PPD/PSD com mais sentido de Estado e menos rancor.

O novo ciclo de investimento em infraestruturas em Portugal é um ciclo de nova geração. Além da manutenção das infraestruturas básicas, inclui o desenvolvimento das redes tecnológicas e de conhecimento que permitirão manter e reforçar a competitividade da economia, a promoção dos territórios inteligentes e inclusivos, a aposta nas energias limpas e o posicionamento do país no núcleo central do projeto europeu.

Esta agenda determinante para o nosso futuro comum exige amplo debate e fortes consensos na sociedade portuguesa. Não se compadece com abordagens primárias, politiqueiras e sem densidade. É tempo do PPD/PSD (e de Pedro Passos Coelho) fazerem as suas escolhas e darem os seus contributos. Portugal agradece.

Eurodeputado