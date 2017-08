A falta que faz o sindicalista António Chora

A greve histórica na Autoeuropa, com a Comissão de Trabalhadores demitida, obriga naturalmente a pensar em António Chora, o histórico sindicalista da fábrica de Setúbal que agora se reformou

O clima de paz social numa empresa que é fundamental no país deveu muito à inteligência poderosa de António Chora, que soube melhor do que ninguém lutar pelos direitos dos trabalhadores sem entrar em rutura que pudesse ser prejudicial a esses mesmos trabalhadores.

Chora nem sempre foi bem compreendido. Às vezes desabafou contra aqueles que lhe exigiam uma posição mais dura. Mas, de facto, António Chora era um líder. E perante o que se está a passar na Autoeuropa podemos acreditar que no caso deste dirigente sindical não se aplica a frase do “não há insubstituíveis”. A situação que se vive na Autoeuropa está a demonstrar que Chora é mesmo insubstituível.

A situação é esta: a administração da Autoeuropa quer que os trabalhadores passem a trabalhar ao sábado, a ser pago como um dia normal de trabalho – com folga em outro dia – de modo a cumprir as metas de produção do novo modelo SUV. A comissão de trabalhadores chegou a um pré-acordo com a empresa em que esse trabalho ao sábado teria compensações para os trabalhadores com um pagamento adicional de 175 euros ao previsto na lei, 25% de subsídio de turno, a atribuição de um dia adicional de férias e uma redução do horário semanal para 38 horas e 20 minutos. Esta proposta da comissão de trabalhadores foi chumbada em plenário. A comissão de trabalhadores demitiu-se. Não há comissão de trabalhadores na Autoeuropa. Quando António Chora se reformou este ano, disse que gostaria de dar aulas de sindicalismo. O seu contributo seria muito importante.