Alexandre Guerreiro conhece por dentro as secretas portuguesas e o combate ao terrorismo de motivação jihadista. Numa altura em que o discurso securitário assume uma nova importância no debate político português, os recentes atentados na Catalunha voltaram a despertar o receio de que ataques terroristas similares possam acontecer em Portugal. Para o investigador “aumentar o aparato de segurança e diminuir as liberdades dos cidadãos” é uma estratégia que “não está a funcionar e o método não é claramente este”. Ao invés, defende uma abordagem que coloque a tónica nas respostas às causas sociais que possibilitam a radicalização - não apenas de elementos da comunidade muçulmana, mas também de “pessoas ditas caucasianas de origem 100% europeia” - onde, por exemplo, a política de habitação assume importância acrescida.

Em relação ao Tribunal Penal Internacional (TPI), a recente condenação de um jihadista por crimes contra o património cultural da humanidade demonstra que o fenómeno do jihadismo não se encontra à margem da lei internacional. No entanto, o tribunal vive uma crescente crise de credibilidade por ser visto como uma instituição jurisdicional politicamente orientada.

Foi a primeira vez que o autoproclamado Estado Islâmico (EI) realizou um atentado terrorista em Espanha. Considera que se observou a uma mudança de alvos por parte do EI?

Não, de todo. Desde há muito tempo que o Estado Islâmico - e antes dele a Al-Qaeda - tem assumido na sua agenda jihadista a recuperação do chamado Al-Andalus, que é basicamente toda a Península Ibérica, Portugal incluído. Espanha tem vindo a ser alvo de ameaças com a publicação de comunicados do Daesh. O que acaba por surpreender neste último ataque é que se tenha materializado. Espanha e Portugal sempre foram vistos como alvos periféricos ou secundários, ou seja, territórios de concentração de atividade jihadista, mas em matéria de organização e não de prossecução de atentados. Em regra, um grupo jihadista tenta escolher um território onde se possa organizar tranquilamente para poder conduzir atentados nos verdadeiros alvos, que são, neste caso, França, Reino Unido, Alemanha e podemos até admitir Itália como um possível alvo por serem as grandes potências europeias. Espanha, tal como Portugal, assumia o mesmo papel [o de periférico e secundário], tendo uma grande implantação de redes jihadistas. Há muito tempo que temos uma comunidade marroquina que tem sido facilmente associada ao jihadismo em todo o continente europeu - França e Holanda, por exemplo.

Essa associação entre a comunidade marroquina e o terrorismo não alimenta fenómenos de discriminação?

Sem sombra de dúvida. É uma consequência natural mas não o devia ser. Por uns não podem pagar todos. Temos comunidades marroquinas que são exatamente iguais a outras comunidades - e até posso comparar com a comunidade portuguesa: vão para um sítio, estão habituados a um contexto de guerra e quando chegam acabam por se sentir discriminados por serem estrangeiros, pelo tom de pele, pela sua tradição muçulmana. São fatores que acabam por contribuir para isso. Agora, se reparar bem nas declarações dos familiares dos terroristas de Barcelona verá que são pessoas completamente integradas e afastadas de qualquer ideologia jihadista. Vulgarizam-se e banalizam-se certos tipos de ideias que criam preconceitos e, a partir daí, é muito difícil conseguir-se travar a sua expansão.

Com os atentados terroristas e com a crise económica a extrema-direita tem-se fortalecido. Acha que esse é precisamente um dos objetivos das ações dos jihadistas?

Sem dúvida. A discriminação de que muitas destas comunidades são alvo nos países onde estes incidentes terroristas acontecem é exatamente uma das razões. Porque é que o maior foco de recrutamento em França são as prisões? Porque é mais fácil trabalhar com esta mensagem de discriminação. Os imãs dirigem-se às prisões e confrontam os presos com essa discriminação, dizendo-lhes: “as pessoas não te querem no país por seres muçulmano, marroquino, árabe ou por tradição”. É mais fácil trabalhar com pessoas que se sintam discriminados do que com pessoas que se sintam integradas. Este é um dos grandes fracassos das políticas sociais, que contribui para este fenómeno, a política de habitação. Olhemos para França: temos autênticos guetos para onde as pessoas são “despejadas” e onde a partir dali fazem a sua vida. Não existe uma verdadeira preocupação do Estado em trazê-las para a sociedade ocidental e de lhes tentar mostrar as vantagens que têm nessa integração. O que temos agora são pessoas sobretudo de segunda e terceira geração - onde se mais manifesta este género de atentados - que acabam por estar numa posição um pouco estranha: estão perfeitamente integradas, frequentam a escola ou trabalham e têm hábitos e costumes ocidentais, mas mantêm a cultura e tradição muçulmanas. Ao mínimo sinal em que se sintam marginalizadas ou prejudicadas, então essa identidade muçulmana acende-se. Isto produz um problema quase esquizofrénico ou bipolar com que as sociedades ocidentais não têm conseguido trabalhar em prol da verdadeira inclusão e integração destas pessoas na sociedade.

Os fenómenos de extrema-direita naturalmente que só ajudam com as suas mensagens de discriminação e de racismo a que as pessoas encontrem fundamentos de que afinal “aquele que me dizia que sou discriminado tinha toda a razão”. É exatamente isto que os grupos jihadistas querem que aconteça: manter a tensão, dividir a sociedade, criar o pânico permanente e forçar o Estado a investir valores do seu orçamento, que deveria estar canalizado para educação, saúde e áreas relacionadas com direitos fundamentais, para a segurança. Segurança essa que tem diminuído os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, ao mesmo tempo que cada vez temos mais atentados. Há aqui qualquer coisa que não está a bater certo nas soluções encontradas pelos Estados.

Como caracterizaria de forma sucinta o perfil dos terroristas?

Não existe um verdadeiro padrão, mas diria que se fosse possível encontrar algum seria o das pessoas que se sentem marginalizadas pela sociedade de alguma forma e frustradas com a sua vida. Isto não abrange apenas as comunidades muçulmanas, mas também todas as pessoas ditas caucasianas de origem 100% europeia e que sintam que não têm uma causa pela qual lutar. É um pouco fruto da falência de todas as instituições.

Falou do investimento na segurança. Considera que existe um complexo securitário-industrial?

Há, e é essa precisamente a escola que alimenta a política prosseguida no continente europeu: a escola norte-americana. Esta é plenamente influenciada pela escola israelita, produzindo uma sociedade rodeada de medidas de segurança em que existe um pouco de histeria e paranoia de que quanto maior segurança se tiver mais seguros estarão os cidadãos, o que é completamente falacioso.

As autoridades europeias têm capacidade para prevenir atentados similares aos de Barcelona?

É difícil. Ou os indivíduos já estão referenciados por alguma atividade criminosa ou por alguma ligação a fenómenos de radicalização ou é praticamente impossível detetar. Um atentado desta natureza pode ser organizado em minutos ou ser produto de um impulso. Posso sair daqui agora e decidir atingir com um carro um conjunto de pessoas na rua. É muito difícil as autoridades conseguirem prever isso.

É mais fácil ao poder político trabalhar em medidas para evitar que tal venha a acontecer. Por exemplo, os órgãos de poder local podem trabalhar em medidas não invasivas e intrusivas da privacidade do cidadão e que não estraguem as cidades, como a Câmara Municipal de Lisboa fez recentemente com os pilares. Os jihadistas podem ficar a pensar duas vezes antes de realizarem um atentado destes.

Acha provável um atentado terrorista em Portugal?

Acho que é possível. Portugal está inserido na agenda do Al-Andalus, participa em missões internacionais quer de combate ao terrorismo quer de missões no contexto da NATO, o que faz com que seja um alvo. Não acho é que seja provável. Ou seja, não temos um nível de radicalização geral suficiente que permita antever que mais dia menos dia venhamos a ter um atentado destes. Claro que o facto de não ser provável não quer dizer que não seja possível e comparo a improbabilidade de hoje ser menor do que aquela que era há um ano atrás. Os países ditos periféricos ou secundários já estão a registar atividade jihadista, como temos vindo a assistir na Finlândia, Dinamarca, Espanha e Bélgica. São todos países periféricos e que antes serviam como base de organização para atentados terroristas e não como alvos.

As autoridades portuguesas estão preparadas para um eventual atentado terrorista em Portugal?

Acredito que a nível dos recursos humanos as autoridades estão preparadas e até acho que temos certos traços do nosso perfil que nos permitem ter uma perceção da ameaça diferente da de outros países - basta comparar com os nórdicos. Mas a nível de recursos logísticos e acessos a fontes de informação já não acredito tanto por os nossos serviços de informação estarem sobejamente dependentes de informações oriundas dos nossos congéneres. Não podemos esperar que sejam os nossos parceiros a fornecerem-nos informações sobre o que se passa no nosso país. Nos países deles têm acesso a essa informação por terem pessoas inseridas nas comunidades, bem como em redes jihadistas, e conseguem fornecer informações em primeira mão e de forma fiável. Informação relativa a Portugal só se acidentalmente alguma situação estiver relacionada com o nosso país vier a estar diretamente relacionada com os outros serviços.

Ainda há pouco tempo emitimos um visto humanitário a um jihadista que depois foi detido em França por atividades jihadistas. Como sabemos isto tudo? Precisamente por ter havido um cruzamento entre os serviços franceses e portugueses. Em Portugal não temos acesso a fontes privilegiadas porque as comunidades muçulmanas, que são aquelas que merecem maior preocupação, são reduzidas e moderadas, estão bem inseridas na sociedade e para se conseguir identificar um elemento que seja radical é preciso a cooperação da comunidade, quer ele esteja a passar pelo país quer seja um elemento novo. Não temos essa capacidade por não estarmos inseridos nessas comunidades.

Acha que em nome da segurança as sociedades europeias estão a abdicar de valores fundamentais como o direito à privacidade?

Deixe-me acrescentar que é uma segurança putativa porque nem sequer existe, como temos visto. Temos vindo a aumentar o aparato de segurança e a diminuir as liberdades dos cidadãos, mas também temos assistido a cada vez mais atentados. Não está a funcionar e o método não é claramente este. O cidadão acaba por concordar com esta política por não estar devidamente informado ou porque acha que é uma escapatória mais fácil, confiar plenamente no Estado para se sentir seguro, mas essa segurança não existe na realidade.

Quem ganha com esse investimento na segurança?

Desde logo as empresas privadas ligadas ao ramo da segurança. Se repararmos vemos que ao longo da história muitos países ocidentais têm tido vários membros do poder político associados a empresas privadas. Temos também todo um conjunto de empresas que indiretamente acabam por beneficiar, como as de telecomunicações. É interminável a quantidade de empresas que lucram com este investimento, mas sem sombra de dúvida que as de segurança são as privilegiadas.

A maioria dos jihadistas condenados foram-no por tribunais nacionais, mas o TPI condenou recentemente um jihadista. Como entende o papel que o tribunal pode ter doravante no combate ao terrorismo?

O julgamento e a condenação de Al-Madhi foi desde logo um julgamento bastante simbólico. Temos pela primeira vez a condenação de alguém que esteve ligado a atividades jihadistas. Isto permite-nos pensar que o jihadismo não é uma matéria esquecida pela justiça internacional e que em casos em que as jurisdições nacionais não consigam condenar por meio da sua própria justiça os jihadistas, então temos sempre como reserva um tribunal penal internacional que pode dar resposta a essa questão, desde que alguns pressupostos se observem. Isto por si só permite, pelo menos, admitir como hipótese que casos como os que acontecem no Norte de África, África Central e Médio Oriente não irão ficar impunes. É uma forte mensagem para os jihadistas, que se julgam impunes e que escolhem determinados territórios para garantir essa impunidade.

Que balanço faz dos quinze anos de existência do Tribunal?

É um balanço agridoce. Por um lado teve algumas conquistas e vantagens se repararmos que a violência pós-eleitoral no continente africano, que é o principal visado pelo Tribunal, se tornou mais rara, quando até há uns anos era comum. Se atentarmos no caso do Darfur - em que o presidente do Sudão Omar Al-Bashir não foi condenado, mas que pensa duas vezes antes de sair do país por receio de ser detido e que desenvolve todas as iniciativas diplomáticas para garantir que não será detido, também já temos outra vitória. Mas, depois, temos o contraste. O TPI acaba por escolher os alvos que são verdadeiramente mais fáceis de atingir - e não apenas juridicamente mas também do ponto de vista político e diplomático - e que não irão levantar grande celeuma. Existem grandes conflitos e palcos nos quais o TPI não tocou até ao momento. Recordo a situação da guerra do Iraque, do Afeganistão e os crimes cometidos por Israel na Palestina. Só aqui temos três situações graves e podemos até pensar noutras igualmente graves, como a da Líbia ou Costa do Marfim, em que prevaleceu a justiça dos vencedores. E, por fim, temos ainda - num outro nível - casos em que os autores materiais dos crimes não foram condenados. O Ruanda já foi um exemplo paradigmático disso e só se viu justiça contra os principais arquitetos dos golpes e agressões que se deram. Outro caso é o da República Centro Africana em que Jean-Pierre Bemba, [rebelde congolês que mais tarde foi vice-presidente da República Democrática do Congo] que foi condenado [por crimes de guerra e contra a humanidade] não por ter cometido crimes materiais, mas por ser o superior daqueles que cometeram esses mesmos crimes. Isso merece uma reflexão sobre os políticos que estão na mesma situação, mas que não foram atingidos, colocando a questão de qual é o verdadeiro efeito da justiça internacional quando todos aqueles que violaram e mataram continuam com a sua vida normalmente.

A que outros políticos se refere?

Penso desde já em Benjamin Netanyahu [primeiro-ministro de Israel] e, depois, se nós pensarmos na contextualização da guerra do Iraque e Afeganistão, temos dois políticos europeus, José Manuel Durão Barroso e José María Aznar [primeiro-ministro espanhol entre 1996-2004], que poderiam com alguma facilidade ser alvo da ação do TPI, bem como Tony Blair [primeiro-ministro britânico entre 1997 a 2007]. O tribunal intervém quando há alguma violação de direitos humanos, crimes de guerra, atos de genocídio ou crimes contra a humanidade que ocorrem no território de um dos Estados-membros ou por algum nacional de um desses Estados-membros. O Iraque não é membro do TPI, mas Portugal é. Quando temos uma invasão contra o Iraque que decorreu nos moldes que conhecemos e em que existiu uma verdadeira ocupação e destruição de tudo o que seja infraestruturas para civis, que violam o direito da guerra e os direitos humanos, o mínimo que se pode fazer é abrir um inquérito nesse sentido, mesmo que depois se chegue à conclusão de que não existe matéria suficiente para incriminar. Se o TPI tem o princípio de que se deve dar prioridade ao superior hierárquico dos crimes cometidos, então quem tinha o comando e tomou a decisão é quem deve ser responsabilizado. Recordo a Cimeira das Lajes [Açores em 2003], o que aconteceu e o apoio militar que foi dado aos Estados Unidos para conduzir as suas operações no Iraque. Tudo isto devia ser alvo de reflexão no âmbito de um inquérito e não o foi.

Se houvesse um investigação em que crimes se basearia?

O ataque contra civis e a destruição intencional de todo o Iraque para que depois houvesse uma política de investimento para que as empresas privadas pudessem reconstruir o país, por exemplo. Só podem ser atacados alvos estritamente militares. Tudo isto são crimes de guerra.

Nos últimos anos, quatro Estados saíram do TPI. O abandono de Estados-membros do Tratado de Roma pode colocar em causa a existência da instituição?

Existe desde logo um problema de credibilidade do tribunal por não pertencer às Nações Unidas. A sua vinculação apenas é obrigatória na medida em que os Estados a aceitem, e a sua desvinculação é a mesma coisa. Por exemplo, o Tribunal de Justiça Internacional, que é um tribunal das Nações Unidas, obriga todos os Estados que queiram fazer parte da ONU a integrarem e a respeitarem-no. Isto não acontece com o TPI.

Não é expectável um abandono massivo da instituição, mas se nos próximos tempos esta não tiver um julgamento verdadeiramente sério, extremamente mediático e que faça com que todas as pessoas sintam que até os mais poderosos podem ser visados, então é uma questão de tempo até cair no descrédito e, depois, acabar de vez. Cada Estado instrumentaliza o TPI a seu belo prazer.

A credibilidade do tribunal também se relaciona com a sua metodologia e com a proteção de testemunhas?

Existem vários fatores. Um deles está relacionado com o próprio testemunho e prestação de provas. Excetuando as provas contra Al-Madhi, que eram maioritariamente vídeos dos atos criminosos, a regra geral é a dependência total dos testemunhos de testemunhas individuais ou de organizações não-governamentais que estão no terreno, que, por sua vez, têm agendas próprias. Basta olhar para aquela que está a ser desenvolvida atualmente na Síria pela Amnistia Internacional e até por outras com o intuito de se derrubar um determinado poder político. Temos automaticamente de questionar se esta prova é assim tão sólida quanto isso. Temos testemunhas que, por um lado, não têm a proteção do seu país e, por outro, o TPI às vezes fornece alguns meios para “obrigar” as testemunhas a responderem num determinado sentido ou não, o que resulta numa sugestão automática que fragiliza toda a prova. Uma testemunha pode dizer aquilo que quiser que não há hipótese de confirmação.

E depois como é a vida das testemunhas?

A pessoa até pode beneficiar temporariamente de um programa de proteção a testemunhas, mesmo em território holandês, mas quando regressam ao seu país de origem ficam dependentes do respetivo poder político e autoridades. É difícil e o testemunho acaba por ser condicionado.

Como é que as testemunhas aceitam testemunhar?

Dou-lhe o caso de uma procuradora-adjunta do Tribunal com quem falei uma vez. Ela disse-me que, por vezes, as pessoas estão indisponíveis para prestarem testemunho e que a única forma de as convencer é pagando-lhes refeições. Não acredito que o TPI queira corromper este testemunho e “obrigar” as pessoas a testemunharem num determinado sentido, mas a pessoa fica automaticamente sugerida a prestar um testemunho que agrade e que seja visto como interessante pelas instâncias jurisdicionais. Ou seja, é tudo extremamente frágil.