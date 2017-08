Vários investigadores do Hospital de Navarra, em Espanha, analisaram cerca de 20 mil pessoas, com idades compreendidas entre os 25 e os 60 anos, durante dez anos.

De acordo com a análise feita, o estudo concluiu que os participantes que tinham um consumo de café elevado – cerca de quatro por dia – têm quase dois terços a menos de probabilidade de ter uma morte precoce, isto porque os compostos antioxidantes presentes no café podem mesmo trazer benefícios à saúde do coração e, de certa forma, ajudar na prevenção do cancro.

De acordo com o Daily Mail, cada dois cafés estavam associados a uma queda de cerca de 22% na mortalidade.

Aqueles que bebiam quatro cafés por dia viram o risco de morte precoce reduzir em 64%, comparando com aqueles que raramente ou nunca bebem café.

Os resultados do estudo revelaram ainda que a maior causa de morte observada é ocancro, seguida de uma doença cardíaca.