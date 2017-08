A campanha para as presidenciais de 2018 no Brasil já começou e Lula da Silva é um dos candidatos favoritos, mesmo que ainda não o tenha anunciado oficialmente enquanto espera pelo veredicto do recurso à sua condenação. Para Lula o combate político já começou.

Na sua “Caravana da Esperança” pelo nordeste do Brasil, Lula da Silva voltou ao ataque contra Sergio Moro, juiz responsável pelo caso Operação Lava Jato, sem nunca o referir, acusando-o de ter responsabilidades na morte da sua mulher, Marisa Letícia Lula da Silva. “Esses meninos da Operação Lava Jato têm responsabilidade com a morte dela, porque você não pode dedicar uma vida inteira a cuidar de filho, a fazer política, solidariedade, e de repente, da forma mais banal possível, mais cretina possível, você ser tachada de corrupta. Não tem explicação”, acusou o ex-presidente numa entrevista à rádio 95.1 FM de Currais Novos, no Rio Grande do Norte.

Marisa Letícia Lula da Silva faleceu a 3 de Fevereiro deste ano na sequência de um acidenente vascular cerebral (AVC) com 66 anos. Marisa era acusada, em conjunto com Lula, dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro em contratos estabelecidos entre a Petrobras e a construtora civil Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Lula da Silva foi condenado em julho a nove anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, estando a aguardar recurso.

Agora, Lula acusa os responsáveis do caso judicial de terem contribuído para o seu falecimento em consequência do stress e da difamação da qual o seu nome foi alvo. No velório da sua mulher, Lula acusou aqueles que “levantaram leviandades” contra Marisa de serem “facínoras” e prometeu que “o seu ‘Lulinha Paz e Amor’ vai ficar aqui para brigar por você...”. E está a cumprir o que prometeu há meses.

Depois do falecimento de Marisa o juiz Sergio Moro extinguiu as acusações contra ela, o que não produz considerações quanto à culpa ou inocência da ex-primeira-dama, mesmo que a defesa tenha requerido à Justiça Federal no Paraná a absolvição sumária em função do falecimento.

A Caravana da Esperança Lula da Silva voltou às suas origens, contactando com o povo brasileiro numa série de comícios por nove estados do nordeste brasileiro. A Caravana começou a 17 de agosto e terminará a 5 de setembro, percorrendo 25 cidades. Esta digressão replica a “Caravana da Cidadania” que Lula liderou no início da década de 90 antes de chegar à Presidência do Brasil. “Depois que perdi as eleições em 1989, decidi fazer uma viagem para conhecer essa diversidade do Brasil. Porque é preciso governar atendendo aos anseios do povo, não a pesquisar os estudos somente”, explicou Lula em frente a milhares de apoiantes no passado domingo em Currais Novos.

As alianças do pt Apesar do ex-presidente continuar a simbolizar uma grande liderança popular e de ter excelentes hipóteses de reconquistar a presidência do Brasil, a “Caravana da Esperança” está a ser marcada por divergências quanto à política de alianças que o Partido Trabalhista deve seguir no futuro. Lula tem aparecido nos palcos dos comícios acompanhado por políticos afectos ao PMDB, partido do presidente Michel Temer, que liderou o impeachment contra Dilma Rousseff. Um dos casos foi em Alagoas em que Lula discursou ao lado de Renan Calheiros, presidente do senado aquando do impeachment em 2016, e de Renan Calheiros Filho, governador do estado de Alagoas. Num outro comício Lula discursou com Jackson Barreto, governador de Sergipe. A Central Única dos Trabalhadores (CUT), central sindical afecta ao PT, não gostou, abandonou o comício e num comunicado denunciou que “não cabem os traidores ou os que lavaram as mãos ante o processo mais desastroso da recente história brasileira, que foi o impeachment da presidente Dilma”.