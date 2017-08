A informação é avançada pela Bloomberg, que garante que o prémio estava previsto no contrato do presidente executivo caso a Apple conseguisse ter melhores resultados em bolsa.

Pouco mais de cinco anos depois da morte do fundador, muitos acreditam que o sucesso da empresa continua garantido. Mas nem todos. Há quem ache que a Apple “perdeu o rumo”

Conhecido como sendo um génio, Jobs marcou, segundo os amigos mais próximos, toda a história da Apple com a sua obsessão pela qualidade e pelos detalhes. Mas o que aconteceu à marca desde então? Com o novo modelo do iPhone a acabar de chegar ao mercado, muitos são os que questionam o caminho que a empresa tem vindo a fazer desde a morte de Steve Jobs e há quem continue a reconhecer a falta que faz.

Este é o caso de Ken Segall, amigo próximo de Jobs, que este verão fez saber que a Apple tem vindo a perder “o poder da simplicidade”. “Agora a Apple vende três iPhones diferentes, quatro iPads diferentes e três MacBooks diferentes. O Apple Watch tem infinitas combinações de tamanhos e braceletes. O universo da Apple está muito complexo”, começou por dizer, lançando uma verdadeira discussão sobre a estratégia que tem vindo a ser seguida pelo gigante tecnológico.

Enquanto muitos se apressaram a defender que a decisão de introduzir mais dispositivos no mercado serve o objetivo de aumentar a faturação, Segall garante que “existem problemas que precisam de soluções, tal como os processos internos que permitiram que produtos complicados chegassem às mãos dos consumidores”.

Ken Segall, que trabalhou com Jobs como diretor criativo de publicidade durante 12 anos, escreveu, numa coluna do “Guardian”, que a ausência de Steve Jobs fez com que a Apple perdesse o “o rumo”.

Tim Cook, CEO da empresa, foi escolhido por Jobs para o lugar. E muitos defendem que tem feito um bom trabalho. No entanto, uma coisa também fica clara para alguns, nomeadamente para Ken Segall: há uma coisa que nunca ninguém vai conseguir fazer. “Steve Jobs não pode ser substituído.” E a verdade é que nos últimos anos, ainda que os lucros sejam sólidos, a marca tem vindo a perder quota de mercado para o Android.