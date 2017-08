O salame de chocolate é um desses doces e traz-me as melhores recordações. Gosto de desfrutar e de sentir explosão de sabores do salame. Mas para me conseguir deleitar a cada dentada sem culpas tive que recriar o meu salame de chocolate. Para isso, escolhi utilizar os melhores ingredientes disponíveis.

As minhas escolhas recaíram nas tâmaras frescas carnudas e suculentas, que, para além de serem um alimento versátil e que pode regular o processo digestivo, ajudam a aumentar significativamente os níveis de energia.

Preferindo chocolate preto com alto teor de cacau, aqui utilizei 70% mas poderá utilizar o de 85% – eu até gosto mais. Também optei por bolacha do tipo Maria sem glúten e sem lactose.

Receita

Ingredientes

- 200g de chocolate com 70% cacau

- 250g Bolacha Maria (sem lactose e sem glúten)

- 150g de tâmaras frescas

- 4 gemas de ovos batidas batidas

1. Coloque o chocolate a derreter em banho-maria e reserve

2. Descaroce as tâmaras e coloque-as em água a ferver até amolecerem

3. Entretanto, pique grosseiramente a bolacha à mão

4. Separe as claras das gemas

5. Junte as bolachas ao chocolate, as tâmaras escorridas e vá envolvendo. Acrescente devagar as gemas e envolva até à consistência pretendida .

6. Deite o preparado sobre uma folha de papel de alumínio e forme um rolo bem apertado.

7. Guarde no frigorífico (12 horas) até que fique rijo.

Nota: Pode reutilizar as claras para uma omelete branca ou para fazer uma máscara caseira.