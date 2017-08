Na comparação com o dólar, a moeda europeia está a valer 1,200 unidades, o valor mais alto desde o início de janeiro de 2015 e uma escalada impressionante face à quase paridade registada no final do ano passado. Há até quem acredite que posa chegar ao que valia há sete anos.

De acordo com os analistas, as notícias para a Europa não podiam ser melhores já que a perspetiva é que os valores continuem a aumentar.

“Os fundamentos domésticos da zona euro estão robustos e o mercado está a pagar a reavaliação da moeda gradualmente”, diz o estrategista da CIBC, Bipan Rai.

O euro também aumentou em relação à libra.