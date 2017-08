Não há dúvidas de que o sexo é um dos aspetos mais importantes de uma relação, e portanto há hábitos que um casal tem de ter para que as coisas resultem.

O site Prevention revela os hábitos comuns aos casais que mais sexo fazem:

1. Passam tempo juntos

Tentar passar mais tempo com o seu parceiro, nem que seja a partilhar tarefas, já contribui para que a intimidade aumente;

2. Ambos dão prazer e querem ter prazer

O segredo para ter uma boa vida sexual é dar e receber, na mesma quantidade, de forma a ser justo;

3. Falam sobre sexo

A vida sexual de uma relação duradoura duração dá algum trabalho, e por isso mesmo é preciso saber comunicar e perceber aquilo que se quer e aquilo que o parceiro quer.

4. São confiantes

Ser confiante e ter uma boa autoestima faz com que se esteja mais predisposto a ter relações sexuais.

5. Vão para a cama ao mesmo tempo

Os hábitos de sono também têm influencia. Ir para a cama ao mesmo tempo pode promover mais noites de sexo, mas ir em momentos diferentes pode torná-las raras.

6. Experimentam várias posições sexuais

Fazer sexo sempre na mesma posição torna-se aborrecido e monótono, portanto para ter uma vida sexual mais divertida é preciso ir experimentando coisas novas.

7. Confiam um no outro

De forma a que seja construida intimidade e paixão é preciso haver confiança.

8. Ambos têm iniciativa

Quando só um elemento do casal é que toma a iniciativa, além de se tornar aborrecido, reduz a frequência do sexoSe ambos têm iniciativa, é mais facil tornar as coisas muito mais entusiasmante e prazerosas.

9. Não se gerem apenas pelo seu ‘mood’ em que se encontram no dia

Se estiver sempre à espera de estar no ‘mood’ certo para fazer sexo, o mais provável é que faça sexo poucas vezes. Os casais com vidas sexuais ativas constroem esse ‘mood’, não esperam que ele chegue.