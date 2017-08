Segundo dados da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), o Grande Porto liderou a taxa de ocupação em hotéis nacionais em junho, mês em que se registou uma subida de dois dígitos em quase todos os indicadores.

A taxa de ocupação por quarto subiu 2,2 pontos percentuais na comparação homóloga, com especial crescimento nos hotéis de três estrelas.

Mas existem outras regiões em destaque. Por destinos, o Grande Porto lidera a taxa de ocupação, com 90%, seguindo-se Lisboa (88%) e a Madeira (87%), com os maiores crescimentos a terem lugar no Minho (13,4 pontos percentuais), Leiria/Fátima (12 pontos percentuais) e Açores (6,6 pontos percentuais).

Também o preço médio por quarto ocupado aumentou em junho deste ano (mais 13% do que em 2016) para 93 euros.