Depois de vários meses a discutir um acordo que permitisse um equilíbrio da oferta e da procura, vários países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pretendem que os cortes continuem a existir, por mais tempo. No entanto, nem todos os países da organização estão de acordo.

Já em maio deste ano, alguns membros da OPEP tinham feito saber que esta possibilidade estava em cima da mesa.

Os ministros dos países-membros da OPEP reúnem-se hoje em Viena, com a discussão sobre outros prazos em cima da mesa – seis meses ou mesmo um ano –, mas está a ser construído um consenso em torno de março de 2018. “Neste momento temos um entendimento para meses”, disse o ministro do Petróleo da Argélia. “Mas poderá ainda haver outras propostas”, acrescentou Noureddine Boutarfa aos jornalistas. “Todas as opções estão sobre a mesa”, disse, por seu lado, o ministro do Petróleo do Koweit, Essam al-Marzouq.

Já nesta altura a Rússia e a Arábia Saudita eram os principais defensores de um eventual prolongamento dos cortes.